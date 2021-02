Digitale | l’esperto | “Non serve ministero | Draghi sia manager della transizione”

Leggi su dire

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – Per dare una vera spinta alla digitalizzazione del Paese, che viaggia a parole ma nei fatti ha il freno a mano tirato come dimostra il forte ritardo delle Pa rispetto al termine del 28 febbraio, “Mario Draghi dovrebbe assumere direttamente il ruolo di manager della transizione digitale” e non affidarsi a un ministero “di emergenza” come quello dell’Innovazione voluto dall’ex premier Giuseppe Conte. Il consiglio arriva dal presidente di Anorc Professioni, Andrea Lisi, tra i promotori della maratona di eventi in streaming sul digitale in corso fino al 12 febbraio, il Dig.eat 2021.