Covid | cluster in alcune classi nel Vesuviano | il sindaco chiude la scuola

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Chiudo Infanzia ed Elementari. Abbiamo registratoin, evidentemente il virus sta circolando anche fra i bambini. Chiudiamo per dare la possibilità alle autorità sanitarie di mappare e circoscrivere il fenomeno. Possibile chiusura anche delle zone interessate dalla movida”. Lo ha annunciato poco fa Salvatore Di Sarno,di Somma Vesuviana, comune del napoletano. “Sentita la Task Force, purtroppo con immenso dispiacere devore Infanzia ed Elementari e prorogare la chiusura delle medie inferiori. Dunque chiusura di tutti e tre i Circoli Didattici di Somma Vesuviana siad’Infanzia che Elementari. Il virus evidentemente circola anche fra i bambini e dunque chiudiamo per mappare e circoscrivere il ...

Agenparl : Covid: Becchetti (Lega), ennesimo fallimento Raggi su cluster Castel Romano - - ErasmoPartenope : RT @Zippo88lrr: Cluster nella 'Residenza dei Saggi' di Monteroduni (Isernia): a tutti e 42 gli ospiti erano state somministrate le due dosi… - Umby_1982 : RT @Zippo88lrr: Cluster nella 'Residenza dei Saggi' di Monteroduni (Isernia): a tutti e 42 gli ospiti erano state somministrate le due dosi… - fabioferrero71 : Covid, Imperia: cluster a Porto Maurizio. Coinvolte alcune famiglie,16 i casi positivi - GioChirilly : RT @Zippo88lrr: Cluster nella 'Residenza dei Saggi' di Monteroduni (Isernia): a tutti e 42 gli ospiti erano state somministrate le due dosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cluster

Agenzia ANSA

... dove l'Asrem, l'azienda sanitaria regionale, ha individuatoin ben cinque istituti solo a ... con l'ospedale di Campobasso, l'unicodella regione, ormai saturo. Il governatore Toma è ...Imperia .dinella comunità turca di Porto Maurizio a Imperia: 16 persone, tra cui alcuni minori, sono risultati positivi. Si tratta di contagi che si sarebbero propagati all'interno di alcune ...Elisabetta Gregoraci compie 41 anni migliaia i messaggi di auguri e tra tutti uno ha riacceso il gossip quello di Flavio Briatore. I dettagli ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.