"Chiusura del programma". GF Vip, i guai non finiscono mai: "Sconcertante quello che è successo" (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'ormai ex vippona Alda D'Eusanio, ha da poco ricevuto la sua squalifica con effetto immediato dal GF Vip. Il motivo di cui ormai sono a conoscenza anche i muri è quello dell'aver proferito qualche parolina di troppo su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta, insinuando che la cantante fosse vittima di violenza domestica da parte di lui. Con alle spalle la 'n' word, già sviscerata e già in qualche modo giustificata e scusata, Alda D'Eusanio questa volta non è riuscita a svincolarsi da ciò che ha articolato la sua lingua, e dovrà vedersela a suon di avvocati. Ma ecco che un nuovo punto di vista giunge a noi diretto e serafico come solito fare… (Continua dopo le foto) "Trovo che l'aspetto Sconcertante di questa vicenda sia il fatto che ci si metta a fare una discussione di questo genere, toccando aspetti delicatissimi su un tema importante, come ...

