Buffon non deferito per la bestemmia in Inter-Juve | audio poco chiaro

Gianluigi Buffon non sarà deferito dalla Procura Federale per la presunta espressione blasfema pronunciata in Inter-Juventus di Coppa Italia dopo aver subito il gol di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da diversi organi di stampa, la Procura ha deciso di non procedere perché l'audio è risultato poco chiaro. In ogni caso, è attesa nei prossimi giorni la decisione della FIGC sul deferimento del portiere per la bestemmia pronunciata in Parma-Juventus dello scorso 19 dicembre.

