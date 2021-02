Be acquisisce le quote di minoranza di IQUII e Juniper Extensible Solutions

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha completato l’acquisto delledidelle societàper, sottolinea in una nota, “realizzare un polo di soluzioni di Digital Engagement che si ponga come leader in Italia nello specifico settore”. L’obiettivo, sotto il brand, è far nascere uno degli operatori più avanzati nella progettazione, nel design dell’interazione mobile e web, nella realizzazione di soluzioni digitali di brand engagement e loyalty in diverse industrie quali Finance, Sport e Retail. Il gruppo Be era entrato nel capitale di dinel 2016. Al 30 settembre ...

Be Shaping The Future , società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha completato l' acquisto delledi minoranza delle società IQUII e Juniper Extensible Solutions per, sottolinea in una nota, "realizzare un polo di soluzioni di Digital Engagement che si ponga come leader in Italia nello ......e convenzione quadro con l'aumento delle, con approvazione del PEF che vede quintuplicati i fondi per i successivi 4 anni. Il Consorzio nell'ottica di un riordino delle spese interne...(Teleborsa) – Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha completato ...Microsoft e Paradox sembra che siano in discussione su qualcosa, secondo alcuni insider, e già partono le voci su possibile partnership o addirittura acquisizione.. Microsoft sembra stia discutendo ...