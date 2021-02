Annalisa | selfie in accappatoio e senza trucco | la cantante si mostra così

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 8 febbraio 2021)amatissima dal grande pubblico,Scarrone si ètae inin uno scatto social. Eccola in tutta la sua bellezza acqua e sapone. Il post diTalento cristallino, bellezza mozzafiato,è una delle voci più amate dal grande pubblico. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, lasi ètae in. Un post davvero apprezzato dai suoi tantissimi followers.appare in tutta la sua bellezza acqua e sapone. Classe 85?, savonese,Scarrone ha iniziato ad inseguire il suo sogno sin da piccola. All’età ...