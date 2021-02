mante : BREAKING NEWS: GIldo Scartezzini di Montecodruzzo dopo la 2 dose del vaccino forse non morirà di Covid ma gli si è… - emergency_ong : #Covid19: nel 2021 dosi di vaccino disponibili solo per l’1,5% della popolazione mondiale. @Pfizer @Moderna_tx… - Maumol : Quando si è trattato di acquistare i vaccini il capo del governo israeliano Benjamin Netanyahu si è comportato da c… - infoiteconomia : Vaccino Covid, AstraZeneca: «Nostro siero, meno efficace sulla variante sudafricana, nuova versione in autunno» - MoTeo80 : @yenisey74 Farà allora anche 'piacere' sapere che lo stesso scriteriato ha definito categoria prioritaria la figura… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

Uno studio condotto dall'università del Witwatersrand (Sudafrica) e dall'università di Oxford mostra come ilabbia modesta efficacia, scrive oggi il Financial Times. E b isognerà attendere l'......del" secondo i primi studi. Proprio come la variante brasiliana (P.1). Per queste ultime due si sta studiando se possa causare anche un numero maggiore di reinfezioni nei guariti da. ...Si inizia il 14 febbraio, presentata la piattaforma per effettuare le prenotazioni. Il giorno successivo si parte con gli over 80: saranno contattati dai loro medici ...Aggiornamento in Emilia-Romagna: su oltre 16.200 tamponi effettuati, 1.382 nuovi positivi. Oltre 700 i guariti, diminuiscono i ricoveri. A Modena record di nuovi contagi, stazionari i pazienti in Tera ...