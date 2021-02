Udinese-Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Udinese e Verona si affrontano nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. Sfida molto importante per entrambe le compagini. L’Udinese vuole infatti dar seguito alle ultime prestazioni positive, condite anche da un buon risultato, e spera di allontanarsi dalla zona salvezza. Il Verona sogna invece di scavalcare il Sassuolo, distante un solo punto, e salire all’ottavo posto. Domenica 7 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN, mentre gli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno seguire la partita sul canale satellitare DAZN1 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021)si affrontano nel match valevole per la ventunesima giornata di. Sfida molto importante per entrambe le compagini. L’vuole infatti dar seguito alle ultime prestazioni positive, condite anche da un buon risultato, e spera di allontanarsi dalla zona salvezza. Ilsogna invece di scavalcare il Sassuolo, distante un solo punto, e salire all’ottavo posto. Domenica 7 febbraio alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu DAZN, mentre gli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno seguire la partita sulsatellitare DAZN1 SportFace.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - total__futbool : Esta es la jornada del domingo en la serie A BENEVENTO – SAMPDORIA-12:30 MILAN – CROTONE 15:00 UDINESE – HELLAS V… - CarolRadull : Serie A Fixtures Benevento vs. Sampdoria 2.30pm AC Milan vs. Crotone 5pm Udinese vs. Verona 5pm Parma vs. Bolog… - HellasLive : #UdineseVerona, i gialloblù indisponibili - HellasLive : #UdineseVerona, i gialloblù convocati di Juric -