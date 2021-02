Traffico Roma del 07-02-2021 ore 08:30 (Di domenica 7 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della Roma Teramo si circola senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est prudenza per la pioggia sui percorsi autostradali che collegano il Lazio con Toscana Abruzzo e Campania vi ricordiamo che in questo caso il limite massimo di velocità scende a 110 km orari a chi utilizza il trasporto pubblico ricordiamo che nella giornata di oggi sono possibili chiusure per le stazioni metro a Flaminio e Piazza di Spagna in caso di controllo anti assembramento da parte delle autorità in merito all’emergenza sanitaria in corso e domani lunedì 8 Febbraio possibili disagi per lo sciopero di 4 ore indetto dai sindacati per il trasporto pubblico la protesta dalle 8:30 del mattino alle 12:30 riguarderà Atac e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano dellaTeramo si circola senza disagi anche sull’intero tratto della tangenziale est prudenza per la pioggia sui percorsi autostradali che collegano il Lazio con Toscana Abruzzo e Campania vi ricordiamo che in questo caso il limite massimo di velocità scende a 110 km orari a chi utilizza il trasporto pubblico ricordiamo che nella giornata di oggi sono possibili chiusure per le stazioni metro a Flaminio e Piazza di Spagna in caso di controllo anti assembramento da parte delle autorità in merito all’emergenza sanitaria in corso e domani lunedì 8 Febbraio possibili disagi per lo sciopero di 4 ore indetto dai sindacati per il trasporto pubblico la protesta dalle 8:30 del mattino alle 12:30 riguarderà Atac e ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - poliziadistato : #2febbraio In corso operazioni antidroga a Lecce, Roma e Rovigo coordinate da Direzione Centrale Anticrimine. Arres… - Notiziedi_it : Sabato di (a)normalità a Roma, folla in centro e a Ostia: strade chiuse per assembramento e traffico in tilt - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Sabato di (a)normalità a Roma, folla in centro e a Ostia: strade chiuse per assembramento e traffico in tilt - streghina62 : RT @romatoday: Sabato di (a)normalità a Roma, folla in centro e a Ostia: strade chiuse per assembramento e traffico in tilt -