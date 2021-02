Sci alpino | startlist combinata donne Mondiali Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) Siamo finalmente giunti al via ufficiale deidi Cortina 2021 di sci. Domani, con lafemminile, si aprirà ildell’attesissima kermesse iridata e si andranno a distribuire le prime medaglie della manifestazione che si tiene nella “Perla delle Dolomiti”. Ildellascatterà alle ore 11.00 con la prima prova, ovvero slalom, mentre alle ore 14.30 toccherà al superG, che andrà a distribuire le prime medaglie iridate di questa edizione sulle nevi italiane. Come si evince dal calendario, le due manche sono state invertite. La fitta nevicata odierna, infatti, renderà necessaria una notevole manutenzione alla pista dove si correrà il superG. Per questo motivo la gara veloce è stata posticipata, per preparare al meglio il tracciato ...