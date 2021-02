Nocera Inferiore | caso di Covid all’Ic De Lorenzo | dad fino al 10 febbraio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche l’Istituto comprensivo Dedisi ferma dopo aver rilevato undisu una docente. Si tratta di un’insegnante di tecnologia che aveva incontrato diverse classi e alla individuazione dei possibili contatti si è preferito lasciare tutti a casa. La dirigente scolastica Teresa Staiano ha infatti sospeso le attività didattiche in presenza nei giorni 8, 9 e 10per tutte le classi della Scuola Primaria ex Via Fava e della Scuola Secondaria di I grado De, attivando la Didattica a Distanza . Negli stessi giorni si procederà ad una sanificazione straordinaria dell’intero edificio Dea cura di una ditta specializzata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.