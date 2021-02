Le richieste dei partiti a Mario Draghi (Di domenica 7 febbraio 2021) Crisi di governo, le richieste avanzate dai partiti al premier incaricato Mario Draghi. Il punto della situazione dopo il primo giro di consultazioni. Raccogliendo le dichiarazioni dei leader dopo le consultazioni con il premier incaricato, è possibile ricostruire le richieste avanzate dai partiti a Mario Draghi, che ora dovrà procedere con una sintesi e dare vita ad un programma di governo e ad una squadra di ministri che possa mettere d’accordo una maggioranza ultra-Ursula. Affidandosi, come detto, anche alle dichiarazioni rilasciate al termine delle consultazioni, è possibile quelle che sono state . Ovviamente ci sono argomenti cruciali, come ad esempio il Reddito di Cittadinanza per il Movimento 5 Stelle, e argomenti decisamente ... Leggi su newsmondo (Di domenica 7 febbraio 2021) Crisi di governo, leavanzate daial premier incaricato. Il punto della situazione dopo il primo giro di consultazioni. Raccogliendo le dichiarazioni dei leader dopo le consultazioni con il premier incaricato, è possibile ricostruire leavanzate dai, che ora dovrà procedere con una sintesi e dare vita ad un programma di governo e ad una squadra di ministri che possa mettere d’accordo una maggioranza ultra-Ursula. Affidandosi, come detto, anche alle dichiarazioni rilasciate al termine delle consultazioni, è possibile quelle che sono state . Ovviamente ci sono argomenti cruciali, come ad esempio il Reddito di Cittadinanza per il Movimento 5 Stelle, e argomenti decisamente ...

fattoquotidiano : VERDINI AI DOMICILIARI IN TEMPI RECORD L’ex senatore fuori da Rebibbia per l’emergenza Covid. Il Garante dei detenu… - carlaruocco1 : PER DOMICILIARI A #VERDINI PRATICA TRATTATA IN TEMPI RECORD Lo dice Il Garante dei detenuti: “Ferme 30 richieste. P… - fattoquotidiano : #RENZI FA SALTARE TUTTO I veti impossibili sui ministri, le richieste al rialzo e una sola certezza: “Matteo aveva… - news_mondo_h24 : Le richieste dei partiti a Mario Draghi - 79_Alessio : RT @residentiCM: Mai vista un’ -