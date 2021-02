La cantante neomelodica Piera Napoli è stata uccisa dal marito a Palermo (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Piera Napoli, cantante neomedodica palermitana, è stata uccisa a coltellate dal marito nella casa di Cruillas, borgata di Palermo in cui la coppia viveva con i tre figli. Salvatore Baglione, 37 anni, si è presentato dai carabinieri, che sono poi andati nell'abitazione dove hanno trovato il cadavere con diverse ferite da arma da taglio. Durante l'interrogatrio con il pm ha confessato di aver ucciso la moglie, 32 anni, ma non ha indicato il motivo del gesto. L'interrogatorio del pm Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò è terminato poco prima delle 19. Presente anche il legale dell'uomo, Daniele Piparo, del foro di Palermo. Baglione in mattinata ha accompagnato i tre figli dai nonni e poi rientrato in casa. Non si conoscono ancora le ... Leggi su agi (Di domenica 7 febbraio 2021) AGI -neomedodica palermitana, èa coltellate dalnella casa di Cruillas, borgata diin cui la coppia viveva con i tre figli. Salvatore Baglione, 37 anni, si è presentato dai carabinieri, che sono poi andati nell'abitazione dove hanno trovato il cadavere con diverse ferite da arma da taglio. Durante l'interrogatrio con il pm ha confessato di aver ucciso la moglie, 32 anni, ma non ha indicato il motivo del gesto. L'interrogatorio del pm Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò è terminato poco prima delle 19. Presente anche il legale dell'uomo, Daniele Piparo, del foro di. Baglione in mattinata ha accompagnato i tre figli dai nonni e poi rientrato in casa. Non si conoscono ancora le ...

