Killer Instinct esclusiva Xbox Series X? Microsoft sta cercando un team per realizzarlo rivela un insider (Di domenica 7 febbraio 2021) Secondo un nuovo rumor messo in circolazione dal noto giornalista Jez Corden, pare che Microsoft abbia intenzione di rilanciare una delle sue serie classiche su next-gen, ovvero su Xbox Series X/S. Di quale serie stiamo parlando? Niente meno che Killer Instinct, la serie picchiaduro che ha già avuto un revival durante la scorsa generazione, con un reboot pubblicato su Xbox One. Microsoft, effettivamente, non possiede moltissime IP esclusive e le sue serie principali, come Halo, Gears of War e Forza, sono tutt'ora attive e in attesa di nuovi capitoli. Allo stesso modo, serie come Fable e Perfect Dark hanno già un reboot confermato e in via di sviluppo, quindi Killer Instinct è una delle poche scelte rimaste.

