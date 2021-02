“Giovani: abbiano la possibilità di decidere se restare in città” (Di domenica 7 febbraio 2021) di Erika Noschese Salerno città del turismo. E’ questo l’obiettivo per i prossimi anni durante i quali il capoluogo di provincia sarà attrattivo dal punto di vista turistico, settore fondamentale per lo sviluppo dell’economia. Nella mattinata di ieri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il parlamentare dem Piero De Luca e il neo presidente dell’Autorità Portuale Andrea Annunziata hanno fatto visita alla stazione Marittima per fare il punto della situazione sui lavori in corso. “E’ un momento difficile ma che ci consente di impegnare al meglio le risorse che ci saranno, proprio per questo momento difficile. Diciamo che siamo in una posizione di grande “vantaggio”, non solo per la posizione che occupa la Campania e in particolare Salerno, Castellamare e Napoli nel sistema del Mediterraneo ma incrociamo anche, con il lavoro che faremo con la Regione, con le Zes e con ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 7 febbraio 2021) di Erika Noschese Salernodel turismo. E’ questo l’obiettivo per i prossimi anni durante i quali il capoluogo di provincia sarà attrattivo dal punto di vista turistico, settore fondamentale per lo sviluppo dell’economia. Nella mattinata di ieri, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il parlamentare dem Piero De Luca e il neo presidente dell’Autorità Portuale Andrea Annunziata hanno fatto visita alla stazione Marittima per fare il punto della situazione sui lavori in corso. “E’ un momento difficile ma che ci consente di impegnare al meglio le risorse che ci saranno, proprio per questo momento difficile. Diciamo che siamo in una posizione di grande “vantaggio”, non solo per la posizione che occupa la Campania e in particolare Salerno, Castellamare e Napoli nel sistema del Mediterraneo ma incrociamo anche, con il lavoro che faremo con la Regione, con le Zes e con ...

