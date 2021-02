GFVip, Pierpaolo Pretelli si confida con Giulia Salemi ma lei spiffera tutto: scoppia la lite in casa (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella notte è scoppiata una forte lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip, protagonisti Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Il motivo? Una bottiglia di vino. La tensione ormai è alle stelle e i gieffini non vedono l’ora di poter tornare alla loro vita di sempre. Vediamo nel dettaglio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella notte èta una forteall’interno delladel Grande Fratello Vip, protagonisti, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Il motivo? Una bottiglia di vino. La tensione ormai è alle stelle e i gieffini non vedono l’ora di poter tornare alla loro vita di sempre. Vediamo nel dettaglio L'articolo

GrandeFratello : Pierpaolo discute con Giulia: 'Mi metti in difficoltà con i miei amici...' #GFVIP - GrandeFratello : 'Hai decifrato il lucchetto del mio cuore'... il primo incontro tra mamma Fariba e Pierpaolo non è andato così male… - stella21362068 : RT @_sof00: Ecco un video di Pierpaolo che chiedeva perché Eli di giorno un po’ lo evitasse e lei che risponde che era per evitare che lui… - Antonel67006091 : RT @_sof00: Ecco un video di Pierpaolo che chiedeva perché Eli di giorno un po’ lo evitasse e lei che risponde che era per evitare che lui… - Micio_Theo : RT @TrueLov68369279: Maria Teresa a Pierpaolo e Giulia: “quanto siamo stati bene in cucurio?! '. Ma quanto è vero?! Sono stati i giorni più… -