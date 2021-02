"Cosa dimostra Draghi". Santori, il delirio pro-Conte: sospetto sulle sardine, non sarà che... (Di domenica 7 febbraio 2021) Draghi e sardine, un confronto impari. Eppure Matteo Santori, sbarbatello bolognese salito alla ribalta un anno e mezzo fa per aver rivitalizzato il centrosinistra scendendo in piazza contro Matteo Salvini alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna (vinte da Stefano Bonaccini contro la leghista Lucia Borgonzoni), si sente in diritto di dare giudizi politici tranchant sul futuro nuovo premier e il suo governo. Un governo, è sembre bene ricordarlo, che nascerà non per manovre di palazzo (quello sarebbe accaduto con il Conte Ter, semmai) ma per input e volontà politica del presidente Sergio Mattarella. "L'effetto Draghi dimostra che siamo ancora dipendenti dai mercati e che serve qualcuno che sappia navigare la barca in momenti oscuri - pontifica il leader delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021), un confronto impari. Eppure Matteo, sbarbatello bolognese salito alla ribalta un anno e mezzo fa per aver rivitalizzato il centrosinistra scendendo in piazza contro Matteo Salvini alla vigilia delle elezioni regionali in Emilia Romagna (vinte da Stefano Bonaccini contro la leghista Lucia Borgonzoni), si sente in diritto di dare giudizi politici tranchant sul futuro nuovo premier e il suo governo. Un governo, è sembre bene ricordarlo, che nascerà non per manovre di palazzo (quello sarebbe accaduto con ilTer, semmai) ma per input e volontà politica del presidente Sergio Mattarella. "L'effettoche siamo ancora dipendenti dai mercati e che serve qualcuno che sappia navigare la barca in momenti oscuri - pontifica il leader delle ...

