Brexit: The Observer, a gennaio export verso Ue -68% (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Le esportazioni dal Regno Unito attraverso i porti britannici verso l’Unione Europea, a gennaio, hanno registrato un collo del 68% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E’ quanto rileva il settimanale britannico ‘The Observer’ che cita uno studio della ‘Road Haulage Association’ nel quale viene evidenziato che questo drastico calo è legato soprattutto ai problemi causati dalla Brexit. Il direttore esecutivo della Rha, Richard Burnett ha spiegato di aver chiesto alle autorità britanniche alcuni interventi per evitare questa situazione. In particolare Brunett ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di agenti doganali per far fronte all’impennata di documentazione richiesta. Attualmente sono circa 10 mila, sottolinea l’associazione, “sono circa un quinto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Le esportazioni dal Regno Unito attrai porti britannicil’Unione Europea, a, hanno registrato un collo del 68% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. E’ quanto rileva il settimanale britannico ‘The’ che cita uno studio della ‘Road Haulage Association’ nel quale viene evidenziato che questo drastico calo è legato soprattutto ai problemi causati dalla. Il direttore esecutivo della Rha, Richard Burnett ha spiegato di aver chiesto alle autorità britanniche alcuni interventi per evitare questa situazione. In particolare Brunett ha sottolineato la necessità di aumentare il numero di agenti doganali per far fronte all’impennata di documentazione richiesta. Attualmente sono circa 10 mila, sottolinea l’associazione, “sono circa un quinto di ...

