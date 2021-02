Anticipazioni del finale di Mina Settembre del 14 febbraio: Mimmo sempre più lontano e Olga scomparsa (Di domenica 7 febbraio 2021) Le Anticipazioni del finale di Mina Settembre rischiano di rovinare il San Valentino dei fan di Serena Rossi e degli altri protagonisti della fiction. L’appuntamento con l’ultima puntata è fissata proprio per domenica prossima quando ad andare in onda saranno gli episodi 11 e 12 dal titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. A quel punto sarà il passato di Mina a travolgere la protagonista e anche il suo pubblico che potrebbero finalmente mettere insieme i pezzi del mistero legati alle reazioni della madre ma anche a quella foto che dalla prima puntata ci ha fatto pensare e riflettere, ma qual è la verità? Le Anticipazioni dell’ultima puntata di Mina Settembre parlano della scomparsa di Olga, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Ledeldirischiano di rovinare il San Valentino dei fan di Serena Rossi e degli altri protagonisti della fiction. L’appuntamento con l’ultima puntata è fissata proprio per domenica prossima quando ad andare in onda saranno gli episodi 11 e 12 dal titolo “Piccole grandi bugie” e “Mio fratello non è figlio unico”. A quel punto sarà il passato dia travolgere la protagonista e anche il suo pubblico che potrebbero finalmente mettere insieme i pezzi del mistero legati alle reazioni della madre ma anche a quella foto che dalla prima puntata ci ha fatto pensare e riflettere, ma qual è la verità? Ledell’ultima puntata diparlano delladi, ...

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Speciale Tg1' del 7 febbraio alle 23.50 su Rai 1: ''Le Foibe. Pola fra la strage di Vergarolla… - InformazioneOg : #LivenonèlaDUrso: #anticipazioni e #ospiti della puntata del #7febbraio - MondoTV241 : Rai Uno: anticipazioni del quinto appuntamento di “Mina Settembre” #minasettembre #anticipazioni - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Il cuore nel pozzo' del 7 febbraio alle 19 su Rai Premium: la tragedia delle Foibe in un TV mov… - MangaForevernet : ? L’Attacco dei Giganti: le anticipazioni del Capitolo 137 ? ? -