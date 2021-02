Ufficiale | Dodò riparte dall’Atletico Mineiro

(Di sabato 6 febbraio 2021)sempre dal Brasile la carriera di. L’ex esterno di Roma, Inter e Sampdoria, ha infatti firmato con l’Atleticodopo che si era svincolato in seguito all’esperienza con il Cruzerio. A darne l’annuncio attraverso i propri canali ufficiali ci ha pensato proprio l’Atletico. Contratto fino a dicembre 2023. Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FcInterNewsit : UFFICIALE - Dodò firma con l'Atletico Mineiro: per l'ex Inter contratto fino a dicembre 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Dodò

Commenta per primo L'ex Roma, Inter e Sampdoria Dodo riparte dall' Atletico Mineiro : il terzino brasiliano arriva dalla lista svincolati e ha firmato un contratto fino al 2023 #Galo acerta a ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Luca Chierico è un nuovo giocatore del Genoa. L'ufficialità arriva dalla notifica del deposito del contratto in Lega : il figlio d'arte ...