GazzettaDellaSc : Tfa sostegno, caos in Sicilia: docenti non potranno usufruire delle 150 ore di permesso - orizzontescuola : Tfa sostegno, caos in Sicilia: docenti di ruolo non potranno usufruire delle 150 ore di permesso - Sarah_Rec : @salmonaa_ Forse 2 o 3 ma l'ultima 2anni fa quando hanno pubblicato la graduatoria di ammissione al tfa sostegno ed… - tvio2 : Corso di preparazione al TFA Sostegno 2021-2022: Mercoledì 17 febbraio incontro informativo gratuito - orizzontescuola : Tfa sostegno, l’Emilia Romagna pronta ad aumentare i posti nelle Università -

Ultime Notizie dalla rete : Tfa sostegno

Orizzonte Scuola

Succede anche questo nel mondo della scuola. Diversi docenti siciliani, anche di ruolo, non potranno usufruire delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio relativo al, così come previsto dal contratto integrativo regionale. L'ufficio scolastico ha stabilito che, entro il 24 gennaio, occorreva fare la domanda in cui si doveva dichiarare di essere ...... ma anche di ruolo, di Catania , Messina ed in parte Enna non potranno godere delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio relativo alla frequentazione del corso, previste dal ...Succede anche questo nel mondo della scuola. Diversi docenti siciliani, anche di ruolo, non potranno usufruire delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio relativo al TFA Sostegno, così come ...Molti docenti precari, ma anche di ruolo, non potranno godere delle 150 ore per il diritto allo studio perché hanno conseguito il titolo dopo la scadenza.