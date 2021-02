Slovenia: obbligo tampone per transfrontalieri e studenti (Di sabato 6 febbraio 2021) La Slovenia ha deciso di inasprire il regime ai suoi valichi di frontiera, introducendo l’obbligo di presentare un test Pcr o rapido negativo al Covid pure per i lavoratori transfrontalieri in ingresso e per chi arriva nel Paese per motivi di studio o di ricerca. Lo riferisce la televisione pubblica TV Koper/Capodistria. La decisione, presa mercoledì sera dal governo sloveno, prevede che i lavoratori transfrontalieri debbano essere in possesso di un test negativo valido sette giorni e lascino la Slovenia entro 14 ore dall’ingresso. tampone obbligatorio anche per chi entra in Slovenia per prestare assistenza a familiari e anziani, per emergenze o manutenzioni di immobili, con un massimo di permanenza di 12 ore dall’ingresso e per chi si sottopone a prestazioni ... Leggi su udine20 (Di sabato 6 febbraio 2021) Laha deciso di inasprire il regime ai suoi valichi di frontiera, introducendo l’di presentare un test Pcr o rapido negativo al Covid pure per i lavoratoriin ingresso e per chi arriva nel Paese per motivi di studio o di ricerca. Lo riferisce la televisione pubblica TV Koper/Capodistria. La decisione, presa mercoledì sera dal governo sloveno, prevede che i lavoratoridebbano essere in possesso di un test negativo valido sette giorni e lascino laentro 14 ore dall’ingresso.obbligatorio anche per chi entra inper prestare assistenza a familiari e anziani, per emergenze o manutenzioni di immobili, con un massimo di permanenza di 12 ore dall’ingresso e per chi si sottopone a prestazioni ...

