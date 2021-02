Sentiti dai carabinieri tutti i ragazzi che sono nei (Di domenica 7 febbraio 2021) Per arrivare a identificare il secondo ragazzo, anche lui ceceno, responsabile del pestaggio mortale nei confronti di Ciatti, i carabinieri del Reparto operazioni speciali, hanno analizzato tutti i ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Per arrivare a identificare il secondo ragazzo, anche lui ceceno, responsabile del pestaggio mortale nei confronti di Ciatti, idel Reparto operazioni speciali, hanno analizzatoi ...

Feffe1992 : RT @elogiodellafuga: @rainbow20202020 Oltretutto quando Signorini ha fatto quella supposizione/battuta ha chiuso subito il collegamento e M… - Lotus3Patrizia3 : RT @elogiodellafuga: @rainbow20202020 Oltretutto quando Signorini ha fatto quella supposizione/battuta ha chiuso subito il collegamento e M… - elogiodellafuga : @rainbow20202020 Oltretutto quando Signorini ha fatto quella supposizione/battuta ha chiuso subito il collegamento… - mrsemme : RT @LaGio___: Dai Ricchi e Poveri ai Me contro Te che poi chi sono chi li ha mai sentiti di certo non io ma è l'unico duo che mi è venuto i… - LaGio___ : Dai Ricchi e Poveri ai Me contro Te che poi chi sono chi li ha mai sentiti di certo non io ma è l'unico duo che mi… -