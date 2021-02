Sassari | senza fissa dimora muore pochi giorni dopo essere stato spaventato e picchiato da 5 ragazzini

(Di domenica 7 febbraio 2021) Cinque ragazzi, quattro dei quali minorenni, sono indagati per la morte di untetto di 54, avvenuta lo scorso 23 dicembre. Un uomo, untetto di 54 anni, è morto lo scorso 23 dicembre a causa di un blocco cardiaco. Filippo, questo il nome con cui il clochard era conosciuto ad Arzachena, centro in provincia L'articolo proviene da Leggilo.org.

UnioneSarda : #Sardegna - #Nule da giorni senza un medico. Il sindaco: 'Situazione drammatica' - giu0112 : @AlessandroMagg4 @stefanosar @PallVarese @LegaBasketA @dinamo_sassari Che vergogna, lo sport in mano a persone che… - peterkama : il sabato alcolico e drogato : a sassari 80 giovani bevono e fumano marijuana senza nessun controllo #lanuovasardegna - UnioneSarda : #Sardegna - #Benetutti senza medico. Il sindaco: 'Porterò i cittadini in piazza' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassari senza

...di Matteo Boniciolli " che aveva lasciato a stagione in corso per motivi di salute "però ...6 punti, 9,0 rimbalzi e 2,6 assist tirando con il 56% da 2; poi è arrivatache lo ha messo ...Brindisi, lo ricordiamo, era purdue giocatori chiave quindi la meritata vittoria va ... CLASSIFICA: Milano 30; Brindisi*,*, Virtus Bologna, Venezia 22; Trieste 18; Treviso, Pesaro 16; ...La Fortitudo Bologna cade in casa contro la Dinamo Sassari per 79-89. Al termine del match il coach della Lavoropiù, Luca Dalmonte, ha ...La Fortitudo parte forte, scoprendo subito che in difesa Sassari fa finta: 5 tiri-5 gol, Banks già a 10 punti dopo 7’, mentre la Dinamo impallina ferri dall’arco. Si salvano, i sardi, con due antispor ...