Sanremo 2021, Aiello debutta con “Ora” (Di sabato 6 febbraio 2021) Per la prima volta Aiello calcherà il palco del Festiva di Sanremo con il suo nuovo singolo “Ora”. Scopriamo di cosa parla Fonte instagram (@ Aiello )Anche quest’anno avremo la compagnia del festival della canzone italiana, il Festival di Sanremo, nelle date che vanno dal 2 al 6 marzo 2021. Ancora una volta il festival sarà condotto da Amadeus, aiutato dalla presenza imprescindibile di Fiorello che ci farà divertire prendendo in giro il conduttore e direttore artistico. Quest’anno però il Festival andrà incontro ad una cosa nuova: il pubblico non ci sarà. La decisione è stata presa dopo aver meditato a lungo per quanto concerne le disposizioni relative alle restrizioni causate dalla pandemia di covid-19 in atto da un anno in Italia. Nonostante la difficoltà nel tenere in piedi uno ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021) Per la prima voltacalcherà il palco del Festiva dicon il suo nuovo singolo “Ora”. Scopriamo di cosa parla Fonte instagram (@)Anche quest’anno avremo la compagnia del festival della canzone italiana, il Festival di, nelle date che vanno dal 2 al 6 marzo. Ancora una volta il festival sarà condotto da Amadeus, aiutato dalla presenza imprescindibile di Fiorello che ci farà divertire prendendo in giro il conduttore e direttore artistico. Quest’anno però il Festival andrà incontro ad una cosa nuova: il pubblico non ci sarà. La decisione è stata presa dopo aver meditato a lungo per quanto concerne le disposizioni relative alle restrizioni causate dalla pandemia di covid-19 in atto da un anno in Italia. Nonostante la difficoltà nel tenere in piedi uno ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - SvSport1 : Milano-Sanremo, quale sarà il percorso dell'edizione 2021? Rcs: 'Stiamo valutando due o tre ipotesi' - savonanews : Milano-Sanremo, quale sarà il percorso dell'edizione 2021? Rcs: 'Stiamo valutando due o tre ipotesi' -