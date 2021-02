Renato Pozzetto: ""Non parlo con mia moglie. Non la sogno. Non sognarla mi addolora molto. Vorrei rivederla" (Di sabato 6 febbraio 2021) Renato Pozzetto, a 80 anni e dopo 70 film comici, debutta in un ruolo drammatico e davvero riesce a commuovere con la facilità con cui è riuscito sempre a far ridere. In una lunga intervista al Corriere della Sera racconta come è stato lavorare con Pupi Avati sul set di “Lei mi parla ancora”. Pozzetto, perché solo adesso un film drammatico?«La mia natura era diversa. Avevo iniziato con Cochi nel dopoguerra, per essere contenti noi e far felici gli amici. Da lì, il cabaret, dove abbiamo conosciuto i nostri divi: Enzo Jannacci, Dario Fo, Giorgio Gaber. Ci esibivamo al Cab64 con Lino Toffolo e loro passavano a trovarci. Poi, Jannacci ci ha proposto di andare al Derby, è arrivato Felice Andreasi… Tutto questo per dire che noi il drammatico non l’abbiamo mai sfiorato neanche come interesse. Invece, leggendo il copione di Pupi, mi sono ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021), a 80 anni e dopo 70 film comici, debutta in un ruolo drammatico e davvero riesce a commuovere con la facilità con cui è riuscito sempre a far ridere. In una lunga intervista al Corriere della Sera racconta come è stato lavorare con Pupi Avati sul set di “Lei mi parla ancora”., perché solo adesso un film drammatico?«La mia natura era diversa. Avevo iniziato con Cochi nel dopoguerra, per essere contenti noi e far felici gli amici. Da lì, il cabaret, dove abbiamo conosciuto i nostri divi: Enzo Jannacci, Dario Fo, Giorgio Gaber. Ci esibivamo al Cab64 con Lino Toffolo e loro passavano a trovarci. Poi, Jannacci ci ha proposto di andare al Derby, è arrivato Felice Andreasi… Tutto questo per dire che noi il drammatico non l’abbiamo mai sfiorato neanche come interesse. Invece, leggendo il copione di Pupi, mi sono ...

