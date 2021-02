PERCHÉ RESTO OTTIMISTA (Di sabato 6 febbraio 2021) In realtà ci sono molte buone notizie ora, incluso l’orribile fallimento dell’impeachment al Senato. Questo è stato un enorme fallimento pianificato, e ce ne saranno molti altri nei prossimi mesi, poiché i Dem continuano a divorarsi la faccia. AOC sembra più stupida ogni giorno, il che non è un’impresa da poco dato che il suo QI non ha mai superato i 90. Ad essere onesti, non l’avevo mai sentita parlare fino a questa settimana, che è un altro motivo per cui sono stato in grado di rimanere sano di mente fino ad ora. Sembra Betty Boop. Ted Cruz dovrebbe denunciarla per calunnia, poiché ora ha affermato che lui ha ordinato il suo omicidio. C’è un limite elevato per la diffamazione negli Stati Uniti, ma lei l’ha appena superato e tutti quei ragazzi sono avvocati. Ovviamente Cruz è nella stessa commedia di lei, quindi non accadrà a meno che non sia nella sceneggiatura. Ma potrebbe ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 6 febbraio 2021) In realtà ci sono molte buone notizie ora, incluso l’orribile fallimento dell’impeachment al Senato. Questo è stato un enorme fallimento pianificato, e ce ne saranno molti altri nei prossimi mesi, poiché i Dem continuano a divorarsi la faccia. AOC sembra più stupida ogni giorno, il che non è un’impresa da poco dato che il suo QI non ha mai superato i 90. Ad essere onesti, non l’avevo mai sentita parlare fino a questa settimana, che è un altro motivo per cui sono stato in grado di rimanere sano di mente fino ad ora. Sembra Betty Boop. Ted Cruz dovrebbe denunciarla per calunnia, poiché ora ha affermato che lui ha ordinato il suo omicidio. C’è un limite elevato per la diffamazione negli Stati Uniti, ma lei l’ha appena superato e tutti quei ragazzi sono avvocati. Ovviamente Cruz è nella stessa commedia di lei, quindi non accadrà a meno che non sia nella sceneggiatura. Ma potrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : PERCHÉ RESTO Tributo al più grande di tutti: cinque film in streaming interpretati da Jack Lemmon

Perché questa era la capacità unica di Lemmon: dare spessore a personaggi comuni, illustrarne con ... come il film del resto. Un vortice di trovate per raccontare con classe e scorrettezza la battaglia ...

Scadono i diritti di Cesare Pavese, non i suoi capolavori

Del resto, aveva soltanto 42 anni. 'Non parole. Un gesto. Non scriverò più'. La frase mi aveva ... Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, amore, ...

