Pallanuoto femminile | Eurolega 2021 | Ferencvaros-CSS Verona 12-11 Le scaligere sono eliminate

(Di sabato 6 febbraio 2021) Arriva l’aritmetica eliminazione nei gironi di qualificazione dell’diper il CSS: nel Gruppo B, ospitato proprio dalle, la compagine veneta ha ceduto alle magiare del, formazione che ha vinto per 12-11, ma che nonostante i tre punti non ha evitato a sua volta l’eliminazione. Le padrone di casa partono bene e chiudono avanti 3-1 il primo quarto, ma le magiare a metà gara rientrano sul 4-4. Reazione delle venete che ricacciano indietro le avversarie chiudendo la terza frazione avanti 8-7, ma negli ultimi otto minuti le ungheresi riprendono ilsegnando poi il gol vittoria a 1’35” dalla fine per il definitivo 12-11. Tra le veronesi sei marcature di Gragnolati e doppietta di Marcialis ...