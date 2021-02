Milan, Abatantuono: “Non basta Ibrahimovic. Serve un altro fuoriclasse” (Di sabato 6 febbraio 2021) L'attore Diego Abatantuono. nell'intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano Tuttosport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e non solo Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 febbraio 2021) L'attore Diego. nell'intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano Tuttosport, ha parlato di Zlatane non solo Pianeta

PianetaMilan : #Milan, Abatantuono: 'Non basta #Ibrahimovic. Serve un altro fuoriclasse' - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Abatantuono: 'KO nel derby di Coppa? Al Milan mancavano 6 titolari. E non siamo l'Inter che...' - - infoitsport : Abatantuono: “Milan, Ibra non basta. Scudetto? Sarà una sorpresa” - infoitsport : Abatantuono: 'Ibra testa di cavolo, al Milan serve un altro asso. Non siamo l'Inter' - infoitsport : Abatantuono: “KO nel derby di Coppa? Al Milan mancavano 6 titolari. E non siamo l’Inter che…” -