"Ha le nostre stesse idee". Il miracolo di Draghi: tutti d'accordo con lui (ma in disaccordo tra loro) (Di sabato 6 febbraio 2021) L’identikit è il seguente: sarà un governo liberale ma interventista, per una tassazione flat ma anche progressiva, di netta discontinuità col passato ma sulle orme di chi lo ha preceduto, di stampo italiano in senso sovranista ma pure con venature tedesche. L’artefice di questo miracolo, vista anche la narrazione ai limiti della beatificazione che lo ha circondato, è ovviamente Mario Draghi: tutti i partiti sono d’accordo con lui pur restando in disaccordo tra loro. Perché a sentire (quasi) tutti i leader politici all’uscita dai colloqui nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato c’è sempre un feeling particolare, opinioni condivise e visioni comuni sull’Italia del futuro. La pensano proprio come Draghi, o meglio sembra che sia ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021) L’identikit è il seguente: sarà un governo liberale ma interventista, per una tassazione flat ma anche progressiva, di netta discontinuità col passato ma sulle orme di chi lo ha preceduto, di stampo italiano in senso sovranista ma pure con venature tedesche. L’artefice di questo, vista anche la narrazione ai limiti della beatificazione che lo ha circondato, è ovviamente Marioi partiti sono d’con lui pur restando in distra. Perché a sentire (quasi)i leader politici all’uscita dai colloqui nella Sala dei Busti di Montecitorio col premier incaricato c’è sempre un feeling particolare, opinioni condivise e visioni comuni sull’Italia del futuro. La pensano proprio come, o meglio sembra che sia ...

HuffPostItalia : 'Ha le nostre stesse idee'. Il miracolo di Draghi: tutti d'accordo con lui (ma in disaccordo tra loro) - infoitinterno : 'Ha le nostre stesse idee'. Il miracolo di Draghi: tutti d'accordo con lui (ma in disaccordo tra loro) - infoitinterno : 'Ha le nostre stesse idee'. Il miracolo di Draghi: tutti d'accordo con lui (ma in disaccordo tra loro) - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: 'Ha le nostre stesse idee'. Il miracolo di Draghi: tutti d'accordo con lui (ma in disaccordo tra loro) - VirginiaPanzeri : RT @HuffPostItalia: 'Ha le nostre stesse idee'. Il miracolo di Draghi: tutti d'accordo con lui (ma in disaccordo tra loro) -