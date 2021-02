Genoa-Napoli, che errore in uscita: Pandev non perdona, gol dell’1-0 (VIDEO) (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Genoa è in vantaggio. Nel match contro il Napoli, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa trovano la rete dell’1-0 e sfruttano una clamorosa ingenuità dei ragazzi di Gattuso che perdono una palla sanguinosa in uscita con Demme che non riesce ad arpionare e allora è tutto troppo facile per Goran Pandev che si trova davanti ad Ospina e lo fredda. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Ilè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i padroni di casa trovano la rete-0 e sfruttano una clamorosa ingenuità dei ragazzi di Gattuso che perdono una palla sanguinosa incon Demme che non riesce ad arpionare e allora è tutto troppo facile per Goranche si trova davanti ad Ospina e lo fredda. In alto ildel gol. SportFace.

