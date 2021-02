Fognini-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Cup 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabio Fognini e Matteo Berrettini hanno agito per il bene del movimento italiano, superando la Spagna nel corso delle semifinali dell’Atp Cup 2021. Gli azzurri dovranno affrontare l’ultimo ostacolo, rappresentato dalla Russia. Fognini sfiderà Andrey Rublev, tennista dal servizio esplosivo e dai colpi da fondocampo letali, uscito vincitore dal recente confronto con Jan-Lennard Struff (Germania). Lo scontro tra il ligure e il moscovita andrà in scena domenica 7 febbraio, con orario ufficiale da definire, come primo incontro della serie. La diretta televisiva verrà offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), mentre il live streaming sarà disponibile su SuperTennis.tv. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Fabioe Matteo Berrettini hanno agito per il bene del movimento italiano, superando la Spagna nel corso delle semifinali dell’Atp Cup. Gli azzurri dovranno affrontare l’ultimo ostacolo, rappresentato dalla Russia.sfiderà Andrey, tennista dal servizio esplosivo e dai colpi da fondocampo letali, uscito vincitore dal recente confronto con Jan-Lennard Struff (Germania). Lo scontro tra il ligure e il moscovita andrà in scena domenica 7 febbraio, conufficiale da definire, come primo incontro della serie. Latelevisiva verrà offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), mentre il livesarà disponibile su SuperTennis.tv. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e ...

