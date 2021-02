Ciclismo | Mario Cipollini insieme a Viviani e Ulissi per l’ospedale di Ancona | “Mio cuore partì a 230 battiti”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Giornata importante perRiuniti di, dove è stata inaugurata una sala ibrida di aritmologia davvero all’avanguardia: si tratta di una struttura che riunisce diverse discipline come ad esempio, in cardiologia, chi cura l’aritmia con chi si occupa di ischemia cardiaca e cardiochirurghi, per curare meglio le malattie. All’inaugurazione sono intervenuti anche grandi nomi delitaliano quali, Eliae Diego. Tutti corridori che in momenti diversi si sono rivolti alanconetano per risolvere problematiche cardiache. Molto interessante in tal senso la testimonianza di, campione del mondo su strada nel 2002: “Durante l’allenamento il mioè partito ...

(ANSA) - ANCONA, 06 FEB - "Durante l'allenamento il mio cuore è partito, 230 battiti per una ventina di secondi". La testimonianza dell'ex campione di ciclismo Mario Cipollini collegato in videoconfer ...