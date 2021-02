Bonucci: “Siamo stati cinici, in queste partite viene fuori l’anima della Juve” (Di sabato 6 febbraio 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato così della vittoria contro la Roma ai microfoni di Sky: “queste sono le partite dove viene fuori l’anima di questo gruppo. Sapevamo che con la Roma che fa molto palleggio e crea l’uno contro 1 potevamo fare questa partita. Siamo stati cinici e una grande squadra”. Cosa è cambiato dopo la sconfitta con l’Inter?“Abbiamo toccato la peggior giornata possibile e da lì i campioni hanno risposto, così come il mister unendo il gruppo e lasciando fuori tutto il resto. La fortuna è stata poter giocare subito una finale e vincerlo, aumentando l’autostima e la consapevolezza che questa squadra può arrivare a grandi ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Leonardo, difensorentus, ha parlato cosìvittoria contro la Roma ai microfoni di Sky: “sono ledovedi questo gruppo. Sapevamo che con la Roma che fa molto palleggio e crea l’uno contro 1 potevamo fare questa partita.e una grande squadra”. Cosa è cambiato dopo la sconfitta con l’Inter?“Abbiamo toccato la peggior giornata possibile e da lì i campioni hanno risposto, così come il mister unendo il gruppo e lasciandotutto il resto. La fortuna è stata poter giocare subito una finale e vincerlo, aumentando l’autostima e la consapevolezza che questa squadra può arrivare a grandi ...

