Assemblee di condominio e Covid | la convocazione via mail è valida?

Isabella Pileri - L'attuale scenario di pandemia pone dubbi circa le modalità di invio dell'avviso di convocazione ai condomini.

Ultime Notizie dalla rete : Assemblee condominio Assemblee di condominio online: cosa serve per ripartire

Le regole delle assemblee di condominio Via libera a distanza Se c'è il consenso preventivo della maggioranza dei condòmini, l'assemblea si può fare. A stabilirlo la legge 126 del 2020, che ha ...

Assemblea di condominio online: quali i pro e contro

Solo il tempo ci permetterà di valutare se le assemblee di condominio in videoconferenza diventeranno una prassi abitudinaria o meno, intanto sarebbe opportuno procedere ad una maggiore ...

Assemblee di condominio online: cosa serve per ripartire Il Secolo XIX Assemblee di condominio online: cosa serve per ripartire

Dopo la didattica, anche le assemblee a distanza potranno diventare consuetudine. Verrebbe voglia di dire subito "no grazie" se si pensa alle difficoltà di connessione, al tempo da dedicare a dotarsi ...

Superbonus, come si applica nei super-condomìni

Usufruiscono della detrazione del 110% delle spese sostenute, i condòmini che effettuano, insieme alla sostituzione dell'impianto termico che serve l'intero "supercondominio", anch ...

