Adriana Volpe scrive un post e il web le si rivolta contro, “vergognati …” (Di sabato 6 febbraio 2021) Adriana Volpe, che ogni mattina è alla conduzione della sua trasmissione che va in onda su TV8 e che si chiama, appunto, Ogni mattina non sta vivendo un momento facile sia perché la trasmissione dopo la fatica iniziale continua a non decollare sia sul piano privato perché, dopo tanti tentennamenti e indecisioni, ha lasciato il marito Roberto Parli. Adriana Volpe si è separata dal marito Adriana Volpe, che da tempo era in crisi con il marito Roberto Parli, ha deciso di compiere il grande passo e i due si sono lasciati non senza dolore e quel senso di sconfitta che accompagna sempre la fine di un matrimonio. Adriana Volpe ha raccontato al settimanale Chi come sta vivendo questo momento complicato e doloroso e ha detto: “Questo è sicuramente un ... Leggi su baritalianews (Di sabato 6 febbraio 2021), che ogni mattina è alla conduzione della sua trasmissione che va in onda su TV8 e che si chiama, appunto, Ogni mattina non sta vivendo un momento facile sia perché la trasmissione dopo la fatica iniziale continua a non decollare sia sul piano privato perché, dopo tanti tentennamenti e indecisioni, ha lasciato il marito Roberto Parli.si è separata dal marito, che da tempo era in crisi con il marito Roberto Parli, ha deciso di compiere il grande passo e i due si sono lasciati non senza dolore e quel senso di sconfitta che accompagna sempre la fine di un matrimonio.ha raccontato al settimanale Chi come sta vivendo questo momento complicato e doloroso e ha detto: “Questo è sicuramente un ...

vincycernic95 : Quanto mi manca Antonella Elia nella casa del Grande Fratello che dà dell'oca ad Adriana Volpe - costanzarago : Baby alieno sono Adriana Volpe e Magalli #IlCantanteMascherato - dany2959215633 : RT @Fabio22338004: Penso che sia difficile essere concorrente e allo stesso tempo affrontare una perdita così importante, come lo sarà diff… - gemmapalagi : RT @Mariacarp_: Adriana Volpe che non perde mai occasione per sostenere Stefania Orlando?? che bell’amicizia! guarda caso, Adri è stata invi… - freetwoforce : RT @Mariacarp_: Adriana Volpe che non perde mai occasione per sostenere Stefania Orlando?? che bell’amicizia! guarda caso, Adri è stata invi… -