The Weeknd | il 5 Febbraio esce “The Highlights”

esce oggi, 5 Febbraio 2021, "The Highlights", il nuovo progetto musicale di The Weeknd, che raccoglie i brani più famosi e noti dell'artista degli ultimi dieci anni. L'album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, è stato ideato per la sua esibizione durante l'Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV, che avrà luogo nel Raymond James Stadium di Tampa, domenica 7 Febbraio, e sarà trasmesso sulla CBS. È stato inoltre annunciato l' "After Hours Tour", che porterà il cantante live a Milano l'1 novembre 2022, unica data italiana, presso il Mediolanum Forum. Biglietti in prevendita su #MyLiveNation dalle ore 10:00 di sabato 6 Febbraio e in vendita generale dalle ore 10:00 di lunedì 8 Febbraio.

