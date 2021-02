Terna investe sulla rete lombarda | la nuova Cassano-Chiari

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Per incrementare la sicurezza e l’efficienza dellapunta alla riqualificazione a 380 kilovolt dell’elettrodotto già esistente: 35 chilometri di linee a 220 Kilovolt. L’opera costerà 60 milioni di euro, dei 520 milioni pianificati per l’intera linea, è entrata nella fase di progettazione esecutiva, la fase propedeutica all’apertura dei cantieri nel 2022. L’intervento sarà realizzato in sinergia con il collegamento autostradale Brescia-Bergamo-Milano (Brebemi) e percorrerà per circa il 69% il tracciato esistente. Lo riporta, in un servizio più ampio, l’inserto de Il Sole 24 Ore dedicato alla Lombardia. L'articolo BergamoNews.

Ultime Notizie dalla rete : Terna investe

BergamoNews

Come si può dichiarare che Versalis non, se proprio per rispetto della cittadinanza e per ... durante le operazioni di collegamento del nuovo elettrodotto con la sottostazione, che ha ...Chi altriparecchio in Borsa? Come è facile immaginarsi, dietro allo Stato, come singolo ... Fincantieri, Italgas, Leonardo, Poste Italiane, Rai Way, Saipem, SNAM, STMicroelectronics,, ...Terna ha inaugurato lo scorso novembre una delle più importanti opere al mondo per il collegamento elettrico intraeuropeo in alta tensione, con un cavo lungo 423 chilometri che corre sul fondo dell’Ad ...Entra infatti in esercizio, fra Auronzo di Cadore e la conca d'Ampezzo, la nuova linea elettrica, altamente tecnologica e completamente interrata, parte dell'ampio riassetto della rete dell'Alto ...