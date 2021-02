Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: il via libera del Cts. Atteso l’ok del governo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli scienziati fissano nuove regole per le fasce gialle e per il pranzo in fascia arancione: mascherina obbligatoria quando si sta in piedi, numero massimo di persone al tavolo e niente buffet Leggi su corriere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gli scienziati fissano nuove regole per le fasce gialle e per ilin fascia: mascherina obbligatoria quando si sta in piedi, numero massimo di persone al tavolo e niente buffet

GiorgioPasta : Ristoranti aperti anche la sera in zona gialla, mentre a pranzo in zona arancione - ilNotiziarioInd : Lombardia, lettera di Fontana al Governo: “Tenere ristoranti e locali aperti fino alle 22” - DegraTina : Ristoranti aperti fino alle 22 Ma se c'è il coprifuoco........ - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Fontana chiede al governo che i ristoranti in Lombardia possano restare aperti fino alle 22 perché il settore è in crisi ne… - lorenteggio : REGIONE, LUCENTE (FDI): BENE RICHIESTA RISTORANTI APERTI FINO ALLE 22 -