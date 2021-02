Precipita in un burrone per oltre 70 metri: muore Silvia Prosa, insegnante di 49 anni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel comune di Celano, provincia del’Aquila, in Abruzzo, gli abitanti sono ancora sotto shock per quando accaduto. Un’insegnate di 49anni, Silvia Prosa, ha perso la vita, Precipitando con la sua auto in un burrone per oltre 70 metri. La donna, stando alla ricostruzione della vicenda, si trovava a Colle Felicetta, luogo in cui era solita L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel comune di Celano, provincia del’Aquila, in Abruzzo, gli abitanti sono ancora sotto shock per quando accaduto. Un’insegnate di 49, ha perso la vita,ndo con la sua auto in unper70. La donna, stando alla ricostruzione della vicenda, si trovava a Colle Felicetta, luogo in cui era solita L'articolo NewNotizie.it.

