Napoli | Koulibaly | “Mi sento bene | ci vediamo presto Grazie per l’affetto”

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Altro positivo in casa Napoli: dopo Ghoulam tocca a #Koulibaly - Sport_Mediaset : +++ #Napoli: anche #Koulibaly positivo al #COVID19. +++ #Ultimora #SportMediaset - rtl1025 : ?? Il difensore del Napoli Kalidou #Koulibaly è positivo al #COVID19. Lo ha reso noto il Calcio Napoli con un tweet.… - sscalcionapoli1 : Retroscena Sky - Koulibaly positivo, il Napoli lo temeva: 'paga' l'amicizia con Ghoulam #ForzaNapoliSempre - Juventina962 : RT @mike_fusco: Se De Luca avesse ceduto la sua dose di vaccino a Koulibaly, adesso ci sarebbe qualche speranza di giocare Napoli-Juve... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Koulibaly

Kalidouha rotto il silenzio dopo la notizia della sua positività al COVID: ecco le dichiarazioni del difensore delL'Asl diavrebbe dato l'ok alla partenza degli azzurri per Genova nonostante le positività di Ghoulam eSì alla partenza per Genova. Ilpotrà recarsi in Liguria per sfidare la squadra di Ballardini senza Ghoulam e, entrambi positivi al Covid. Si torna indietro esattamente di ...Kalidou Koulibaly ha rotto il silenzio dopo la notizia della sua positività al COVID: ecco le dichiarazioni del difensore del Napoli ...In nottata a Genova altro giro di tamponi. vedi letture. In casa Napoli c'è apprensione dopo la positività al coronavirus di Kalidou Koulibaly (oltre a quella di Ghoulam, ndr), in quanto stamattina il ...