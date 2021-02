Lega Pro, modificati i criteri di retrocessione e i play-out (Di venerdì 5 febbraio 2021) In seguito all’esclusione del Trapani dal girone C, la Lega Pro ha disposto la modifica dei “criteri di retrocessione” e dei “play-Out del girone C” del campionato Serie C. Modifica che dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Le retrocessioni in serie D passano dunque da nove a otto: dirette per le squadre ultime classificate nei gironi A e B, le altre ai play-out. Nei gironi A e B i play-out saranno disputati con andata e ritorno, fra quintultima e penultima e fra quartultima e terzultima, a patto che il distacco non superi gli 8 punti, mentre nel girone C si giocheranno i play-out la quart’ultima contro l’ultima e la terzultima contro la penultima, fermo restando un divario non superiore agli 8 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) In seguito all’esclusione del Trapani dal girone C, laPro ha disposto la modifica dei “di” e dei “-Out del girone C” del campionato Serie C. Modifica che dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. Le retrocessioni in serie D passano dunque da nove a otto: dirette per le squadre ultime classificate nei gironi A e B, le altre ai-out. Nei gironi A e B i-out saranno disputati con andata e ritorno, fra quintultima e penultima e fra quartultima e terzultima, a patto che il distacco non superi gli 8 punti, mentre nel girone C si giocheranno i-out la quart’ultima contro l’ultima e la terzultima contro la penultima, fermo restando un divario non superiore agli 8 punti. SportFace.

