Juve | Pirlo | ' Roma da scudetto Dzeko super' E su Dybala

(Di venerdì 5 febbraio 2021) TORINO - Vigilia del big match trantus e, in programma domani alle ore 18 all'Allianz Stadium, con le due formazioni a cerca dei tre punti per restare a ridosso delle due milanesi in ...

La Gazzetta dello Sport

Il tecnico dei bianconeri Andreaha presentato così la delicata sfida contro i giallorossi: "Sarà una partita contro una delle squadre che gioca meglio in Italia, dovremo stare molto attenti. ...Laperfetta per ora esiste solo nella sua testa. Ma piano piano Andreaconta di vederla trasferita anche in campo. Nel frattempo bisogna fare risultati e scalare la classifica. Queste le ...La presenza di Cosimo Marco Da Graca in Prima Squadra rimanda così ad un altro calciatore che è nato a Palermo, e che con la maglia bianconera ha lasciato il segno. Si tratta, n ...(ANSA) – TORINO, 05 FEB – “E’ tra le squadre che giocano meglio a calcio in Italia, dovremo stare attenti: ha giocatori di gamba, servirà fare bene le preventive e sbagliare poco. Non dovremo perdere ...