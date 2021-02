Io, grillino e ‘anti-Draghi’, voglio fidarmi di Conte (Di venerdì 5 febbraio 2021) di Marco Barbagallo Prima che Giuseppe Conte uscisse di nuovo allo scoperto, con il suo intervento pro-Draghi, ero sicuro che la linea più giusta da seguire per il Movimento 5 Stelle fosse quella dell’opposizione al nascente governo. Certamente gli argomenti validi a favore della partecipazione del Movimento alla prossima coalizione di maggioranza ci sono, e non sono pochi: la gestione del Recovery Plan, il mantenimento di importanti misure (Reddito di Cittadinanza, Cashback, blocco dei licenziamenti ed altre) fatte soprattutto a protezione e sostegno di chi verrebbe, invece, macellato da un governo a trazione Lega, la compattezza del cosiddetto “campo progressista”, ecc. Nonostante tutti questi buoni argomenti, però, pensavo che al Movimento non potessero fare che bene due anni in cui, mentre i partiti “draghisti” si fossero scavati la fossa con le loro stesse mani, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) di Marco Barbagallo Prima che Giuseppeuscisse di nuovo allo scoperto, con il suo intervento pro-Draghi, ero sicuro che la linea più giusta da seguire per il Movimento 5 Stelle fosse quella dell’opposizione al nascente governo. Certamente gli argomenti validi a favore della partecipazione del Movimento alla prossima coalizione di maggioranza ci sono, e non sono pochi: la gestione del Recovery Plan, il mantenimento di importanti misure (Reddito di Cittadinanza, Cashback, blocco dei licenziamenti ed altre) fatte soprattutto a protezione e sostegno di chi verrebbe, invece, macellato da un governo a trazione Lega, la compattezza del cosiddetto “campo progressista”, ecc. Nonostante tutti questi buoni argomenti, però, pensavo che al Movimento non potessero fare che bene due anni in cui, mentre i partiti “draghisti” si fossero scavati la fossa con le loro stesse mani, i ...

