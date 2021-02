Il partito repubblicano diviso tra due donne

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Donald Trump dovrà presto rispondere di “incitamento all’insurrezione” in un processo che non ha precedenti nella storia americana. L’appuntamento divide l’America: molti pensano che sia contro la Costituzione esaminare una procedura di impeachment contro un presidente che non è più in carica, altri sottolineano che l’evento dividerà il Paese ancora più di quanto non lo sia già. Solo cinque senatori repubblicani la scorsa settimana hanno votato perché la discussione prosegua nonostante Trump abbia lasciato Washington: un segno chiaro del fatto che pochi repubblicani si schiereranno a favore dell’impeachment quando verrà il momento di votarlo e che i democratici non troveranno i 17 senatori repubblicani necessari per approvare il provvedimento. La maggioranza delinfatti si schiererà con quell’87% di elettori repubblicani che si sono detti contrari ...