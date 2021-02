Il gruppo Grimaldi raddoppia i collegamenti tra Italia e Grecia (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ultima grande novità del gruppo Grimaldi riguarda i servizi di trasporto di passeggeri e merci tra Italia e Grecia. Dalle prossime settimane, l’attuale collegamento giornaliero Ancona-Igoumenitsa-Patrasso operato dalla compagnia partenopea verrà ulteriormente potenziato, con un servizio dal porto dorico dedicato ad Igoumenitsa ed un altro a Patrasso. Le navi impiegate diventeranno ben quattro – il doppio di quelle operate finora – garantendo così servizi ancora più frequenti tra le due sponde dell’Adriatico. Due navi saranno dedicate al collegamento Ancona-Patrasso che avrà frequenza di sei volte alla settimana, con partenze pomeridiane e serali e arrivo nel porto di destino dopo 22 ore circa. Le unità operative su questa linea saranno le Europa Palace (ex Cruise Olbia) e Cruise Bonaria, quest’ultima sostituita dalla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ultima grande novità delriguarda i servizi di trasporto di passeggeri e merci tra. Dalle prossime settimane, l’attuale collegamento giornaliero Ancona-Igoumenitsa-Patrasso operato dalla compagnia partenopea verrà ulteriormente potenziato, con un servizio dal porto dorico dedicato ad Igoumenitsa ed un altro a Patrasso. Le navi impiegate diventeranno ben quattro – il doppio di quelle operate finora – garantendo così servizi ancora più frequenti tra le due sponde dell’Adriatico. Due navi saranno dedicate al collegamento Ancona-Patrasso che avrà frequenza di sei volte alla settimana, con partenze pomeridiane e serali e arrivo nel porto di destino dopo 22 ore circa. Le unità operative su questa linea saranno le Europa Palace (ex Cruise Olbia) e Cruise Bonaria, quest’ultima sostituita dalla ...

