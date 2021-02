Grillo e Di Maio cambiano idea un’altra volta: sì a Draghi e a Berlusconi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo un avvio complesso, la strada verso la nascita del Governo di Mario Draghi pare spianarsi, con gran parte delle forze politiche pronte a convergere a sostegno del nuovo Esecutivo. Secondo giorno di consultazioni per il Premier incaricato Mario Draghi, da ieri alle prese con i colloqui con le varie forze politiche cui – illustrando L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo un avvio complesso, la strada verso la nascita del Governo di Mariopare spianarsi, con gran parte delle forze politiche pronte a convergere a sostegno del nuovo Esecutivo. Secondo giorno di consultazioni per il Premier incaricato Mario, da ieri alle prese con i colloqui con le varie forze politiche cui – illustrando L'articolo proviene da Leggilo.org.

Affaritaliani : M5s, l'asse Conte-Di Maio pro Draghi.Benedizione di Grillo e Crimi sconfessato - PiramideRossa : “Noi non siamo un partito, ma un mo-vi-mento”....tanti ci sono cascati !!! - amodio_enzo : @Agenzia_Ansa consultazioni:Grillo+Di Maio+Crimi da una parte e Draghi dall'altro...che imbarazzo!! - enzo_barletta : @jacopo_iacoboni Concordo, è Di Maio e oggi Grillo che conducono i giochi per non sparire. Nei giochi di potere si… - DestroyUnion : RT @giulianol: Grillo e Di Maio 2018: impeachment di Mattarella Grillo e Di Maio 2021: non si può dire di no a Mattarella -