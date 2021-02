Governo: Delrio, 'servono riforme, sosteniamo con fiducia sforzo Draghi' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di ridare speranza al paese vincendo la sfida della pandemia e rilanciando l'economia. Le riforme che vogliamo - sanità, lavoro, fisco, giustizia, scuola, infrastrutture - vanno in questa direzione. Per questo sosteniamo con fiducia lo sforzo di Draghi". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di ridare speranza al paese vincendo la sfida della pandemia e rilanciando l'economia. Leche vogliamo - sanità, lavoro, fisco, giustizia, scuola, infrastrutture - vanno in questa direzione. Per questoconlodi". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd alla Camera, Graziano

