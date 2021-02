GF Vip | Giulia scherza con Andrea Zenga ma Pierpaolo si ingelosisce Poi la Salemi lo tranquillizza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) TraPretelli ele cose sembrano proseguire bene, anche secomincia a manifestare un pò di gelosia. Pretelli non ha infatti gradito gli “sviluppi” degli ultimi giorni, con lache non si fa problemi are conZelletta e soprattutto con. L’avvicinamento dial figlio dell’ex portiere dell’Inter non sta piacendo molto a, che ha deciso di esprimere il suo malumore alla sua “compagna” all’interno della Casa del Grande Fratello VIP.ha detto ache il rapporto così “stretto” congli procura un pò di fastidio. Ma la ...

Pierpaolo Pretelli eSalemi continuano la loro relazione sentimentale al 'Grande Fratello', nonostante i problemi siano sempre dietro l'angolo. Nell'ultimo periodo ci sono state diverse incomprensioni tra di ...GF, Pierpaolo non ci sta:Salemi troppo vicina a quell'altroVogliamo molto bene a Dayane - ha spiegato - e non possiamo andare avanti dopo questa cosa. Il fratello di Dayane Mello, Lucas, è morto in un incidente stradale in Brasile. Dayane ha appreso la notizi ...Giulia e Pierpaolo continuano la loro love story all’interno della casa del Grande Fratello Vip… Come in tutte le coppie ci sono anche per loro degli alti e dei bassi: di recente hanno avuto una discu ...