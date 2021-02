(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il tocco magico ha colpito Calabria, quest'anno alla sua miglior stagione in carriera, ma la storia di Stefanoè piena di incantesimi vincenti con diversi giocatori, non solo al(vedi ...

sportli26181512 : Da Nainggolan a Felipe Anderson: Pioli lanciava talenti anche prima del Milan: Da Nainggolan a Felipe Anderson: Pio… - Anton_Mosc : RT @SStefano93: Con Felipe Melo l’Inter ha colmato il gap con la Juve Gagliardini ha grandi capacità tecniche Mudingay e Gargano giocatori… - fontanelino : RT @SStefano93: Con Felipe Melo l’Inter ha colmato il gap con la Juve Gagliardini ha grandi capacità tecniche Mudingay e Gargano giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Felipe

La Gazzetta dello Sport

Daa Piacenza aAnderson alla Lazio, ecco qualche esempio. Il primo colpo di bacchetta risale a quindici anni fa, quando allenare il Milan era una cometa e il presente diceva Modena,...Inter: SV Nessuna mossa in entrata, la partenza necessaria (per sua richiesta) diin ... Un elemento che sará utile per Inzaghi, che ha perso per infortunio anche Luiz. La Lazio a ...Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati e mercato ...Pioli si porta in panchina i due nuovi acquisti, Fonseca non avrà Pedro, Dzeko e Mkhitaryan. Inter, Vidal dal 1' ...